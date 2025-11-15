جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش
گجرات (نامہ نگار )خوبصورت گجرات پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کیلئے اسسٹنٹ کمشنر سرائے عالمگیر فاروق اعظم کی نگرانی میں جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر قائم ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ۔
حکومتی ہدایت کے مطابق یکساں برانڈنگ اور رات کے وقت روشنی کے جدید انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہریوں کے بیٹھنے کیلئے بینچز اور ویٹنگ ایریاز بھی تیار کیے گئے ہیں تاکہ خریداروں کو بہتر، آرام دہ اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔