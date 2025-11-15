صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش

  • گوجرانوالہ
جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش

گجرات (نامہ نگار )خوبصورت گجرات پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کیلئے اسسٹنٹ کمشنر سرائے عالمگیر فاروق اعظم کی نگرانی میں جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر قائم ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ۔

 حکومتی ہدایت کے مطابق یکساں برانڈنگ اور رات کے وقت روشنی کے جدید انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہریوں کے بیٹھنے کیلئے بینچز اور ویٹنگ ایریاز بھی تیار کیے گئے ہیں تاکہ خریداروں کو بہتر، آرام دہ اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیاری طبی سہولیات، بروقت تشخیص عوام کا حق ،چیئرمین سی ڈی اے

بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر دہشگرد کیاچیز ہیں ،کنڈی

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ایس ایس پی آپریشنز کا فیض آباد ناکے کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ

ایف بی آرکے ممبر لیگل اینڈ اکاؤنٹنگ کسٹمز سعید اکرم ریٹائر ،خدمات پر خراج تحسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن