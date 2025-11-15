حکومت سموگ کے خاتمے کیلئے اقدامات کر رہی :سلمیٰ بٹ
میٹل پروسیسنگ زون کے قیام سے سموگ میں خاطر خواہ کمی آئیگی :صدر چیمبر
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)کیو ڈی پی ایس میں سموگ آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں معاونِ خصوصی وزیرِاعلیٰ پنجاب برائے پرائس کنٹرول ٹاسک فورس سلمیٰ بٹ، صدر گوجرانوالہ چیمبر علی ہمایوں بٹ اور کمشنر نوید حیدر شیرازی نے شرکت کی۔ سلمیٰ بٹ نے خطاب میں کہا کہ سموگ کے خاتمے کیلئے حکومتِ پنجاب ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ،عوامی آگاہی اور ماحول دوست طرزِ زندگی اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح شہریوں کی صحت اور صاف فضا کا قیام ہے ۔علی ہمایوں بٹ نے کہا کہ چیمبر صنعتکاروں کو ماحول دوست پالیسیوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اور سموگ سے متعلق آگاہی میں فعال کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میٹل پروسیسنگ زون کا قیام گوجرانوالہ کی اشد ضرورت ہے جس پر عملی پیشرفت جاری ہے ۔ اس زون کے قیام سے نہ صرف سموگ میں خاطر خواہ کمی آئے گی بلکہ صنعتی سرگرمیاں بھی ایک منظم انداز میں ایک جگہ مجتمع ہو سکیں گی۔ کمشنر نے کہا کہ صنعتی و زرعی سرگرمیوں میں ماحولیاتی اصولوں کی پاسداری ناگزیر ہے ۔