شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پاکستان طبی کانفرنس اور بزم قرشی کے تعاون سے شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔

سلطان طبیہ کالج کے چیئرمین اور بزم قرشی کے سنٹرل صدرڈاکٹر شوکت علی چودھری نے کہا ہے کہ آج کے انسان نے بیماریوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے ،ہمیں اپنی زندگیوں میں سے اپنے لئے بھی وقت نکالنا ہو گا دنیا بھر میں پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد چوتھے نمبر پر ہے یہ بڑی تشویشناک صورت حال ہے ہم نے صرف کھانا پینا ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے ہمیں اپنی زندگی سے شوگر جیسے خاموش قاتل کو بھگانے کیلئے ورزش کی طرف جانا ہو گا۔

