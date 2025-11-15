صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ

  • گوجرانوالہ
گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ

82سابق طالبعلموں اور 9اساتذہ کی تقریب میں شرکت ‘اساتذہ کا شاندار استقبال

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)گورنمنٹ ہائی سکو ل سوہدرہ میں سابق طالبعلموں نے اپنے اساتذہ کو تلاش کر کے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا، 38برس بعد استاد اور شاگرد کے رشتے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تقریب اہتمام 3سابق طالبعلموں انجینئر حافظ عبدالقیوم، تسنیم افتخار شاہ اور عزیز بٹ نے کیا۔ سابق طالبعلموں نے پوری دنیا میں بکھرے 82کلاس فیلوز واٹس ایپ گروپ بنا کر سب کو اکٹھا کیا جن میں سپین، پولینڈ، برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، کینیڈا اور مسقط سے شریک ہونے والے دوست بھی شامل تھے ۔انہوں نے سابق اساتذہ سے ذاتی طور پر رابطہ کر کے انہیں پروگرام کی دعوت اورمسلسل کوششوں کے بعد82کلاس فیلوز اور 9 اساتذہ کرام کی نشاندہی ممکن ہوئی۔ تقریب میں اساتذہ کرام کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور انہیں احترام کیساتھ سٹیج تک لے جایا گیا۔ سابقہ شاگردوں نے کہا کہ طویل عرصہ بعد ایک دوسرے سے مل کر وہ بہت خوش ہیں ان کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں ، ان کی کامیابیوں کے پیچھے اساتذہ کی محنت، رہنمائی اور تربیت کا بنیادی کردار ہے ۔اساتذہ کرام نے کہا کہ4دہائیاں ہونے کو ہیں ان کے شاگردوں نے نہ صرف انہیں یاد رکھا بلکہ بھرپور عزت بھی دی ، یہ تقریب قابلِ فخر ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوٹلوں ، چائے خانوں کیلئے ایس او پیز جاری

ذیابیطس کی روک تھام اولین ترجیح،گورنر

ترقیاتی منصوبے 756اسکیموں پرمشتمل،شرجیل میمن

جامعہ کراچی میں سگ گزیدگی کا نوٹس،رپورٹ طلب

والدین بچوں کو حفاظتی ویکسین لازمی لگوائیں،چیف سیکریٹری

دو کروڑ پانچ لاکھ روپے مالیت کے چائنہ نمک کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن