گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ
82سابق طالبعلموں اور 9اساتذہ کی تقریب میں شرکت ‘اساتذہ کا شاندار استقبال
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)گورنمنٹ ہائی سکو ل سوہدرہ میں سابق طالبعلموں نے اپنے اساتذہ کو تلاش کر کے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا، 38برس بعد استاد اور شاگرد کے رشتے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تقریب اہتمام 3سابق طالبعلموں انجینئر حافظ عبدالقیوم، تسنیم افتخار شاہ اور عزیز بٹ نے کیا۔ سابق طالبعلموں نے پوری دنیا میں بکھرے 82کلاس فیلوز واٹس ایپ گروپ بنا کر سب کو اکٹھا کیا جن میں سپین، پولینڈ، برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، کینیڈا اور مسقط سے شریک ہونے والے دوست بھی شامل تھے ۔انہوں نے سابق اساتذہ سے ذاتی طور پر رابطہ کر کے انہیں پروگرام کی دعوت اورمسلسل کوششوں کے بعد82کلاس فیلوز اور 9 اساتذہ کرام کی نشاندہی ممکن ہوئی۔ تقریب میں اساتذہ کرام کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور انہیں احترام کیساتھ سٹیج تک لے جایا گیا۔ سابقہ شاگردوں نے کہا کہ طویل عرصہ بعد ایک دوسرے سے مل کر وہ بہت خوش ہیں ان کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں ، ان کی کامیابیوں کے پیچھے اساتذہ کی محنت، رہنمائی اور تربیت کا بنیادی کردار ہے ۔اساتذہ کرام نے کہا کہ4دہائیاں ہونے کو ہیں ان کے شاگردوں نے نہ صرف انہیں یاد رکھا بلکہ بھرپور عزت بھی دی ، یہ تقریب قابلِ فخر ہے ۔