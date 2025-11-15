صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی :دینی مدرسہ کی ٹیچر اور 2طالبات اغوا

  • گوجرانوالہ
راہوالی :دینی مدرسہ کی ٹیچر اور 2طالبات اغوا

راہوالی (نامہ نگار‘نمائندہ دنیا)دینی مدرسہ کی ٹیچر اور 2طالبات کو اغوا کر لیا گیا ۔

 محلہ غربی کھیالی کے طارق سہیل انصاری نے تھانہ کینٹ پولیس کو درخواست دی کہ اس کی 14سالہ بیٹی (ا) مدرسہ اقرا جامعہ تعلیم القرآن للبنات اہلحدیث میں دینی تعلیم حاصل کرتی ہے جو صبح ساڑھے سات بجے مدرسہ سے اپنی طالبہ دوست (ر) 15سالہ دختر تنویر اور ٹیچر (م)عمر 22سال کے ہمراہ دوا لینے کا بتا کر گئیں جو شام تک نہ گھر پہنچیں اور ہی واپس مدرسہ گئیں، نامعلوم افراد کیخلاف اغوا کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 

 

