مکی روڈ نالے کو ڈھانپنے اور شہریوں کی حفاظت کیلئے اقدامات کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رکن صوبائی اسمبلی حاجی نواز چوہان نے اپنے ڈیر ے پر حلقہ 62کو مختص ہونے والے ڈویلپمنٹ فنڈ کے حوالے سے تمام یونین کونسلوں میں سیوریج پلان کیلئے ڈپٹی ڈائریکٹر واسا، ایکسین اور اوور سیر کیساتھ میٹنگ کی۔
حاجی نواز نے واسا کو ہدایت کی کہ وہ مکی روڈ نالے کو ڈھانپنے اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے فوری کارروائی کرے ، انہوں نے کہا کہ تمام مسائل کو حل کرنے اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کیلئے انتھک محنت کرتے رہیں گے ۔