گجرات:کم پیمانہ اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 3پٹرول پمپ سیل

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )اے سی گجرات عبدالقدیر زرکون اور ڈی او انڈسٹریز راشدہ بتول کی مشترکہ کارروائی، تین پٹرول پمپ سیل، ایک کو جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون اور ڈی او انڈسٹریز راشدہ بتول کی سربراہی میں گجرات میں پٹرول پمپس کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کارروائی کے دوران ادوال خورد میں 3پٹرول پمپس کو کم پیمانے اور ایکسپائر فارم کے تحت اٹک پیٹرول شاہ جہانگیر روڈ اور ہاسکول پیٹرول پمپ نزد بولے لنک ایریا گیٹ روڈ کو سیل کر دیا گیا ۔

 

