نوشہرہ ورکاں:امن و امان اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے فلیگ مارچ

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )امن و امان کی صورتِ حال کو بہتر اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم کی ہدایت پر فلیگ مارچ کیا گیا جس کی قیادت ڈی ایس پی عمران بیگ نے کی۔

فلیگ مارچ میں پنجاب پولیس کے مختلف شعبوں، ایلیٹ فورس اور دیگر نفری نے بھرپور شرکت کی، فلیگ مارچ نے شہر کے اہم مقامات، بازاروں اور مصروف شاہراہوں پر گشت کیا۔ اس موقع پر انسپکٹر ضیافت علی باٹھ کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کو واضح پیغام دینا اور شہریوں میں احساسِ تحفظ پیدا کرنا ہے ۔ 

