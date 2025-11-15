صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھٹہ کا رام پیاری محل گجرات کا دورہ

  گوجرانوالہ
سیکرٹری سیاحت ڈاکٹر احسان بھٹہ کا رام پیاری محل گجرات کا دورہ

گجرات (نامہ نگار )سیکرٹری سیاحت، آثارِ قدیمہ پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ کا رام پیاری محل گجرات کا دورہ۔ اس موقع پر محل میں جاری تزئین و آرائش اور تاریخی نوادرات کی بحالی کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون نے بریفنگ دی متعلقہ محکمہ آثارِ قدیمہ کے افسروں کو ضروری ہدایات اور اہداف جاری کیے گئے تاکہ کام کو مقررہ معیار اور وقت کے اندر مکمل کیا جا سکے ۔ اے سی نے کہا کہ تاریخی و ثقافتی ورثے کی بحالی حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے اور ایسے منصوبے سیاحتی فروغ کیساتھ ساتھ بین الثقافتی ہم آہنگی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ 

 

