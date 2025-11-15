ہیڈبمبانوالہ2:گروپوں میں فائرنگ ‘ بچے سمیت کئی زخمی
خالدہ بی بی اور 5ماہ کے پو تے کو گو لیاں لگیں ،ملزموں کیخلاف مقدمہ درج
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )فریقین میں جھگڑا فائر نگ اور ڈنڈوں سے خاتون سمیت متعدد افراد زخمی ہوگئے ۔بمبانوالہ پولیس 15پر کال موصول ہو نے پر سندھانوالہ پہنچی تو فریقین آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے ،پولیس کو دیکھ کر گلیوں میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئے پتہ جوئی کرنے پر معلوم ہوا کہ محمد مرسلین ، محمد بلال، محمود، حسنین مسلح ہوکر دوسرے فریق کے ارشد ، رانا علی حیدر، ذوالفقار شاہ، وسیم اکرم، محمد ارسلان ، را نازاہد، رانا شاہد 2/3نامعلوم کے ہمراہ موجود تھے اور تھڑا مار کر بیٹھے ہوئے تھے فریق اول کو دیکھتے ہی ہلا بول دیا ملزموں نے جان سے مارنے کی نیت سے سیدھی فائرنگ کی وہاں پر خالدہ بی بی کے چھاتی اور دائیں ہاتھ میں فائر لگا اور اس کے پوتے روحان بعمر 5ماہ کے پیٹ اور بازو پر فائر لگا جبکہ حسنین کے بائیں بازو پر اور محمود کے سر پر چوٹ لگی ۔بمبانوالہ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی کاآغاز کردیا ۔