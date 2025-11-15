صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :ذیابیطس سے بچاؤ کیلئے آگاہی اور شعور بیدار کرنے کیلئے تقریب

حافظ آباد(نامہ نگار، نمائندہ دنیا ) ذیابیطس سے بچاؤ کیلئے آگاہی اور شعور بیدار کرنے کے سلسلہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف محقق، سفر نگار اور پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج پنڈی بھٹیاں پروفیسر اسدسلیم شیخ اور شازیہ اسدنے کہا کہ گزشتہ دو تین ماہ کے دوران ہمارے ادارے فاطمہ الزہرؓا ویمن ویلفیئر سنٹر پنڈی بھٹیاں نے دیگر اداروں کے اشتراک سے مضافاتی علاقوں میں 7میڈیکل کیمپ لگائے ۔

اس دوران یہ بات مشاہدے میں آئی کہ40سال سے اوپر کی اکثر خواتین شوگر یا ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں اور وہ اپنی ان بیماریوں سے لا علم ہیں ،اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ماہ مضافاتی علاقوں میں ایک میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا۔

 

