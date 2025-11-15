صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی کیلئے ضلعی کمیٹی قائم

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی کیلئے ضلعی کمیٹی قائم

ڈپٹی کمشنر کنوینئر،ڈی پی او،اسسٹنٹ کمشنر ز، ایس ڈی ای او پیرا فورس شامل ہو نگے

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کیلئے ضلعی سطح پر کمیٹی قائم کردی گئی، ڈپٹی کمشنر کمیٹی کے کنوینئر ہونگے ۔ڈی پی او، اسسٹنٹ کمشنر ز، ایس ڈی ای او پیرا فورس او ر متعلقہ ایس ڈی پی او ز کمیٹی میں شامل ہو نگے ۔ضلعی سطح پر کمیٹی کے قیام کا مقصد قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائی کر تے ہوئے مالکان کو انکی زمینیں اور جائیدادیں واپس دلوانا ہے ۔ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کاکہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے احکامات کے اور قانون کے مطابق ناجائز قابضین کے خلا ف کاروائیاں شرو ع کی جار ہی ہیں اور کسی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہوعام شہری کی پراپرٹی پر غیر قانونی قبضہ کی ہر گز اجازت نہیں دی جاسکتی اور ایسے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ایکشن لیا جا ئیگا۔

 

