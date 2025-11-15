صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:ہسپتال کے سکیو رٹی گارڈ ، عملہ صفائی تنخواہ سے محروم

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:ہسپتال کے سکیو رٹی گارڈ ، عملہ صفائی تنخواہ سے محروم

وزیر صحت عمران نذیر کے دورہ پر تنخواہیں 4روز میں ملنے کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )تحصیل ہسپتال وزیرآباد میں تعینات سکیورٹی گارڈز اور عملہ صفائی تنخواہوں کو ترس گئے ،صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے دورہ پر تنخواہیں دو سے چار روز میں ملنے کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا ۔سول ہسپتال وزیرآباد میں تعینات سکیورٹی گارڈز اور عملہ صفائی کی تنخواہوں کا معاملہ سنگین ہو گیا، 3 ماہ کی تنخواہیں سکیورٹی گارڈز کو نہ مل سکیں۔ گارڈز کا کہنا ہے کہ کمپنی ہر ماہ وعدوں پر ٹرخا رہی ہے جبکہ عملہ صفائی کی سابق کمپنی 3 ماہ کی تنخواہیں خورد برد کرکے غائب ہو جانے کی اطلاعات ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ موجودہ کمپنی نے بھی دوسرے ماہ کی تنخواہیں نہیں دیں، گزشتہ دنوں صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ہسپتال کے وزٹ کے موقع پر جلد واجبات ادائیگی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی لیکن عملدر آ مد نہ ہو سکا ۔ ملازمین نے الزام عائد کیا ہے کہ کمپنی ہمارا استحصال کر رہی ہے اب ہمیں گھریلو ضروریات کا سامان بھی ادھار دستیاب نہیں ، اہلخانہ کو کہاں سے لا کر کھلائیں ملازمین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز،چیف سیکرٹری ،کمشنر و ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ/وزیرآباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیاری طبی سہولیات، بروقت تشخیص عوام کا حق ،چیئرمین سی ڈی اے

بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر دہشگرد کیاچیز ہیں ،کنڈی

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ایس ایس پی آپریشنز کا فیض آباد ناکے کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ

ایف بی آرکے ممبر لیگل اینڈ اکاؤنٹنگ کسٹمز سعید اکرم ریٹائر ،خدمات پر خراج تحسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن