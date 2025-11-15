وزیرآباد:ہسپتال کے سکیو رٹی گارڈ ، عملہ صفائی تنخواہ سے محروم
وزیر صحت عمران نذیر کے دورہ پر تنخواہیں 4روز میں ملنے کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )تحصیل ہسپتال وزیرآباد میں تعینات سکیورٹی گارڈز اور عملہ صفائی تنخواہوں کو ترس گئے ،صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے دورہ پر تنخواہیں دو سے چار روز میں ملنے کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا ۔سول ہسپتال وزیرآباد میں تعینات سکیورٹی گارڈز اور عملہ صفائی کی تنخواہوں کا معاملہ سنگین ہو گیا، 3 ماہ کی تنخواہیں سکیورٹی گارڈز کو نہ مل سکیں۔ گارڈز کا کہنا ہے کہ کمپنی ہر ماہ وعدوں پر ٹرخا رہی ہے جبکہ عملہ صفائی کی سابق کمپنی 3 ماہ کی تنخواہیں خورد برد کرکے غائب ہو جانے کی اطلاعات ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ موجودہ کمپنی نے بھی دوسرے ماہ کی تنخواہیں نہیں دیں، گزشتہ دنوں صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ہسپتال کے وزٹ کے موقع پر جلد واجبات ادائیگی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی لیکن عملدر آ مد نہ ہو سکا ۔ ملازمین نے الزام عائد کیا ہے کہ کمپنی ہمارا استحصال کر رہی ہے اب ہمیں گھریلو ضروریات کا سامان بھی ادھار دستیاب نہیں ، اہلخانہ کو کہاں سے لا کر کھلائیں ملازمین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز،چیف سیکرٹری ،کمشنر و ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ/وزیرآباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔