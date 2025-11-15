صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ کو صاف ‘سرسبز اور خوبصو رت بنانے کے حوا لے سے اجلاس

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے بیوٹیفکیشن آف سکیمز کی پیش رفت کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ کو صاف، سرسبز اور خوبصورت بنانے کیلئے جاری ترقیاتی و تزئینی منصوبوں کو معیار کے مطابق اور مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔

 عوامی فلاح و بہبود سے وابستہ منصوبوں میں شفافیت اور تسلسل اولین ترجیح ہے ۔کمشنر نے ہدایت کی کہ شہری خوبصورتی، سڑکوں کی تزئین، گرین بیلٹس کی بحالی، تجاوزات کے خاتمے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو خوشگوار اور صحت مند ماحول میسر آئے ۔ 

 

