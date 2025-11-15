گوشت ایک دن بھی سرکاری نرخوں پر فروخت نہ ہوسکا
اسسٹنٹ کمشنر اور قصابوں کے در میان طے کردہ صفائی کے ایس او پیز بھی نظر انداز
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر صدر کی قصابوں سے میٹنگ کے بعد گوشت ایک دن بھی سرکاری نرخوں پر فروخت نہ ہو سکا ،گراں فروشی عروج پر، صفائی کے ایس او پیز پر بھی عملدرآمد نہ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صدر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ فیصل مجید نے5روز قبل قصابوں سے میٹنگ کرتے ہوئے بڑا گوشت ہڈی سمیت 8سو روپے کلو بغیر ہڈی ایک ہزار روپے کلو اور چھوٹا گوشت 18سو سے2ہزار روپے کلو طے کردہ سرکاری نرخوں پر فروخت کرنے کے احکامات جاری کئے تھے اور صفائی کے متعلق ایس او پیز بھی جاری کیے کہ گوشت کو مکھیوں سے بچانے کیلئے کپڑے سے ڈھانپا جائے گا اور قصابوں کودکانوں میں روزانہ سپرے کرنے کا بھی پابند کیا گیا تاہم معاملہ اس کے برعکس نکلا اور گوشت کی قیمت ایک دن بھی سرکاری نرخوں پر فروخت ممکن نہ ہو سکی، قصابوں نے گرانفروشی کرتے ہوئے خود ساختہ قیمتوں طے کر رکھی ہیں لدھیوالہ وڑائچ میں قصاب بڑا گوشت 14سو روپے کلو اور چھوٹا گوشت 24سو روپے کلو فروخت کر رہے ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور پیرا فورس گوشت کی سرکاری قیمت پر فروخت کو یقینی بنانے میں ناکام ہو چکی ہے ۔ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اشیا خورونوش کو سرکاری نرخوں پر فروخت کو ممکن بنا کر عام شہری کو خودساختہ مہنگائی سے بچایا جائے ۔