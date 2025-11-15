صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیف کا گوجرانوالہ میں 4نئے سکولوں کے قیام کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
سالانہ اور سہ ماہی تعلیمی و مالی آڈٹ جبکہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن بھی شامل ہوگی

گوجرنوالہ (نیوز رپورٹر )پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے صوبے میں معیاری تعلیم کے فروغ کیلئے اہم فیصلہ کرتے ہوئے گوجرانوالہ سمیت سات بڑے شہروں میں نئے 1500 سکول آف ایمنینس کے قیام کا منصوبہ جاری کر دیا جس کے مطابق لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی، سرگودھا، ملتان اور بہاولپور کے میٹروپولیٹن و میونسپل کارپوریشن ایریاز میں مجموعی طور پر 36نئے سکول قائم کیے جائیں گے ۔ لاہور میں 12جبکہ گوجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی، سرگودھا، ملتان اور بہاولپور میں 4، 4سکول قائم کیے جائیں گے ۔ صوبے کی ہر تحصیل میں مجموعی طور پر دو NSSE اسکولز ،ایک لڑکوں جبکہ ایک لڑکیوں کیلئے بنانے کا منصوبہ ہے ۔ پیف نے واضح کیا ہے کہ ایک ایجوکیشن مینجمنٹ آرگنائزیشن زیادہ سے زیادہ تین اضلاع میں NSSEسکول قائم کرنے کیلئے درخواست دے سکے گی جس کیلئے مانیٹرنگ اور کوالٹی اشورنس کا مؤثر نظام بنایا جائے گا۔ پیف نے تعلیم کے معیار اور شفافیت کو یقینی بنانے کیلئے اہم اقدامات کا اعلان بھی کیا ہے ۔سالانہ اور سہ ماہی بنیادوں پر تعلیمی و مالی آڈٹ کیے جائینگے جبکہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن بھی شامل ہوگی۔پیف کے مطابق نئے سکولوں کے قیام سے صوبے میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور جدید مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے شفافیت کو مضبوط بنانے کا اہم قدم ثابت ہوگا۔

 

