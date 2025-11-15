علی پورچٹھہ :پیشہ ور بھکاریوں کا راج ، شہری پریشان
گھروں میں چوری اور منشیات فروشی میں بھی ملوث ، کارروا ئی کی جائے :شہری
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )شہر میں پیشہ ور بھکاریوں کا راج ، شہری شدید پریشان ہوگئے ۔ علی پور چٹھہ شہر میں پیشہ ور بھکاریوں کی یلغار نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا، شہر کی سڑکوں، چوراہوں، گلیوں اور بازاروں میں مرد، خواتین، بوڑھوں اور بچوں پر مشتمل گداگروں کے گروہ ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ متعدد بھکاری بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بھیک مانگتے ہیں جو نہ صرف شہریوں کیلئے اذیت کا باعث ہیں بلکہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بعض بھکاری چوری، نوسر بازی اور دیگر جرائم میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ برقع پوش خواتین اور صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس افراد گلی محلّوں میں گھروں کے قریب جا کر بھیک مانگتے ہیں جبکہ انکار پر بددعائیں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض خوبرو لڑکیاں اور ان کے ساتھی گھروں کے اندر داخل ہو کر چوری اور منشیات فروشی جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انسدادِ گداگری ایکٹ کے تحت فوری کارروائی کی جائے تاکہ علی پور چٹھہ کے عوام کو ان پیشہ ور بھکاریوں اور ان کے جرائم سے نجات دلائی جا سکے ۔