قومی انسدادِ خسرہ و روبیلا مہم کا باقاعدہ افتتاح کردیا گیا
دونوں بیماریاں بچوں کی اموات اور پیچیدگیوں کی بڑی وجہ ہیں:ڈپٹی کمشنر
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے چلڈرن ہسپتال میں قومی انسدادِ خسرہ و روبیلا مہم کا باقاعدہ افتتاح کردیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد اللہ گورائیہ، ڈی ایچ او ڈاکٹر عادل ایوب، ڈی او ایمرجنسی رفعت ضیا ، یونیسیف، ڈبلیو ایچ او کے نمائندگان اورمحکمہ صحت کے افسروں ، ویکسی نیشن عملے نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خسرہ اور روبیلا دونوں انتہائی مہلک بیماریوں میں شمار ہوتی ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان میں بچوں کی اموات اور پیچیدگیوں کی بڑی وجہ بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتِ پنجاب اور محکمہ صحت نے بچوں کی صحت کے تحفظ کیلئے قومی مہم کا آغاز کیا ہے جسے پوری قوت کے ساتھ کامیاب بنایا جائیگا۔محکمہ صحت کے افسر وں نے بتایا کہ ضلع گوجرانوالہ میں قومی ویکسی نیشن مہم 17 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ اس دوران محکمہ صحت کی ٹیمیں ضلع بھر کے تمام شہری و دیہی علاقوں میں پہنچ کر بچوں کو ویکسین لگائیں گی،مہم میں 6ماہ سے 59ماہ (تقریباً 5 سال)عمر کے 7لاکھ 97ہزار بچوں کو خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی MRویکسین لگائی جائیگی۔