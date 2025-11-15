ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ
شمسی چوک میں مانومنٹ اور گھنٹہ گھر کی تعمیر جلد مکمل کر لی جائیگی :نوید احمد
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ڈی سی روڈ، اندرون شہر گیپ چوک سے مسلم روڈ، نوشہرہ روڈ، گھنٹہ گھر سے ملحقہ بازاروں، مغربی بائی پاس اور دیگر علاقوں میں صفائی ستھرائی، نکاسی آب، تجاوزات، پٹرول پمپ کا پیمانہ، شمسی چوک میں مانومنٹ کی تعمیر اور گھنٹہ گھر کی تزین وآرائش کا معائنہ، گورنمنٹ جناح میموریل سکول اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ شمسی چوک میں دیدہ زیب مانومنٹ اور گھنٹہ گھر کی تعمیر مرمت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ،جلد تعمیراتی کام مکمل کر لئے جائینگے ،جدید ڈیزائن، معیاری تعمیر اور خوبصورت لائٹنگ پر مشتمل یہ مانومنٹ شہر کی شناخت اور حسن میں اضافہ کریگا۔ ڈپٹی کمشنر نے ٹیچنگ ہسپتال میں او پی ڈی، آپریشن تھیٹرز، ڈینگی وارڈ، پرچی کائونٹر، ایمرجنسی وارڈ، فارمیسی سمیت ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔