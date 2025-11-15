صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

شمسی چوک میں مانومنٹ اور گھنٹہ گھر کی تعمیر جلد مکمل کر لی جائیگی :نوید احمد

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ڈی سی روڈ، اندرون شہر گیپ چوک سے مسلم روڈ، نوشہرہ روڈ، گھنٹہ گھر سے ملحقہ بازاروں، مغربی بائی پاس اور دیگر علاقوں میں صفائی ستھرائی، نکاسی آب، تجاوزات، پٹرول پمپ کا پیمانہ، شمسی چوک میں مانومنٹ کی تعمیر اور گھنٹہ گھر کی تزین وآرائش کا معائنہ، گورنمنٹ جناح میموریل سکول اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ شمسی چوک میں دیدہ زیب مانومنٹ اور گھنٹہ گھر کی تعمیر مرمت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ،جلد تعمیراتی کام مکمل کر لئے جائینگے ،جدید ڈیزائن، معیاری تعمیر اور خوبصورت لائٹنگ پر مشتمل یہ مانومنٹ شہر کی شناخت اور حسن میں اضافہ کریگا۔ ڈپٹی کمشنر نے ٹیچنگ ہسپتال میں او پی ڈی، آپریشن تھیٹرز، ڈینگی وارڈ، پرچی کائونٹر، ایمرجنسی وارڈ، فارمیسی سمیت ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خیر کا سفر منصوبہ شروع کرنے کا اعلان

نشتر:نئے طبی آلات کی خریداری،کالج آف نرسنگ میں لفٹیں نصب کرنیکا فیصلہ

ملتان میں ڈینگی کے خلاف ایمرجنسی اقدامات مزید تیز

زکریا یونیورسٹی میں فوڈ ریسپی مقابلہ کا انعقاد

وہاڑی:دانش سکول ٹبہ سلطان پور میں داخلہ مہم کا آغاز

خانیوال میں سموگ کے تدارک کیلئے انتظامیہ کی سخت ہدایات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن