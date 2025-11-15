وزیرآباد:موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ ‘نوجوان جا ں بحق
مقدمہ قتل میں ضمانت پر رہا ہوکر آ نیوالے شانی ممبر کو ڈیرے پر بیٹھے نشانہ بنایا گیا
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)نامعلوم موٹر سائیکل سوار 3افراد کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا ۔ نواحی علاقہ وڈالہ چیمہ کے رہائشی شانی ممبر ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار وں نے کلاشنکوف کے برسٹ مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے ،پولیس تھانہ صدر وزیرآباد نے جائے وقوعہ کے معائنہ کے بعد تحقیقات شروع کر دی جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کر دیا ۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شانی کچھ عرصہ قبل جیل سے ضمانت پر رہا ہو کر آیا تھا اور مقتول شانی اور اسکے بھائی لقمان پر گاؤں کے ایک نوجوان کو قتل کرنے کا مقدمہ درج تھا جبکہ 3ماہ قبل بھی مقتول پر فائرنگ ہوئی جس میں وہ محفوظ رہا اور مقتول کا گاؤں ہی کے با اثر شخص کے ساتھ تنازع بھی بتایا گیا ہے ۔