تجاوزات آپریشن ‘اہلکاروں کی بد تمیزی ‘جرمانوں پر تاجر متحد

  • گوجرانوالہ
تجاوزات آپریشن 'اہلکاروں کی بد تمیزی 'جرمانوں پر تاجر متحد

انجمن تاجران کے قیام کیلئے مشاورت ، تو ہین آمیز رویہ کسی صورت قبول نہیں :تاجر

لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )انکروچمنٹ کے نام پر آئے روز کے آپریشن جرمانے اور اہلکاروں کی بدتمیزی سے تنگ حافظ آباد روڈ لدھیوالہ وڑائچ کے تاجر متحد ہونے لگے تنظیم بنانے کیلئے مشاورت شروع کر دی گئی۔ بتایا گیا ہے ستھرا اور تجاوزات سے پاک پنجاب کے تحت ضلعی انتظامیہ، پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی لدھیوالہ وڑائچ کی جانب سے عالم چوک سے لدھیوالہ وڑائچ تک آئے روز انکروچمنٹ کے نام پر ہونے والے آپریشن میں ضلعی انتظامیہ پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی لدھیوالہ وڑائچ کی جانب سے تاجروں کو جرمانے سامان بحق سرکار ضبط کرنے اور اہلکاروں کی جانب سے مبینہ بدتمیزی کے واقعات سے تنگ تاجر برادری متحد ہونا شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے بڑے بڑے مقامی تاجر متحد ہو گئے اور انجمن تاجران کے قیام کیلئے مشاورت شروع کر دی گئی ۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کو بھاری بھر کم ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں جبکہ سرکاری ملازمین انتہائی توہین آمیز رویہ اپناتے ہیں اور ہماری عزت نفس کو مجروح کرنا معمول بنا لیا اور اب ایسے رویے کو روکنا بہت ضروری ہو گیا ہے ۔

 

