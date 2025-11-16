گجرات :زمیندار کالج میں خواتین کے انٹر کالجیٹ مقابلے
گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے زمیندار کالج میں منعقدہ انٹر کالجیٹ خواتین مقابلوں میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جس میں ضلع بھر کے 15کالجز کی طالبات نے دوڑ، ریلے ریس اور دیگر کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر نے شاندار کارکردگی دکھانے والی طالبات میں انعامات اور اسناد تقسیم کیں۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کھیلوں میں حصہ لینا طالبات کی متوازن شخصیت کی تشکیل کیلئے انتہائی ضروری ہے ۔انہوں نے ڈویژنل سطح پر ہونے والے آئندہ مقابلوں میں طالبات کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔