کمشنر کی عوامی ریلیف کے کاموں کو ترجیح دینے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ/ گجرات ڈوثرن نوید حیدر شیرازی کی زیرِ صدارت لوکل گورنمنٹ افسر وں کی کارکردگی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ قمر ذیشان ،ڈائریکٹر سبطین نقوی ،ڈپٹی ڈائریکٹر نجم الحسن شاہ، ڈویژن کے اے ڈی ایل جی اور ڈی ڈی ایل جی سمیت دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔ کمشنر نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ فیلڈ میں موجود ٹیموں کی نگرانی سخت کی جائے‘ غیر ضروری تاخیر کا خاتمہ کیا جائے اور عوامی ریلیف کے اقدامات کو ترجیح دی جائے ۔

