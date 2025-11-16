صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل سیشن جج کا دورہ سنٹرل جیل،4اسیروں کی رہائی کا حکم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جج گوجرانوالہ کا دورہ جیل، صفائی کے انتظامات کے معیار پر اظہار اطمینان، ذاتی مچلکوں پر 4اسیر وں کی جیل سے رہائی کا حکم دیدیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شفقت اللہ نے سول جج محمد عباس کے ہمراہ سنٹرل جیل کا دورہ کیا، خواتین بارک، نو عمر اسیر بارک، جیل ہسپتال میں جیل انتظامیہ کی جانب سے اسیر وں کیلئے کئے گئے انتظامات کا جائز ہ لیا۔

