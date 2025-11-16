صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا میٹرنٹی ہوم ہسپتال سیٹلا ئٹ ٹاؤن، پیپلز کالونی، کشمیر روڈ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے میٹرنٹی ہوم ہسپتال سیٹلائٹ ٹاؤن، پیپلز کالونی، کشمیر روڈ، سستا ماڈل بازار، فٹبال گراؤنڈ پیپلز کالونی، شیرانوالہ باغ پارک، میونسپل کارپوریشن لائبریری، شیرانوالہ باغ میں قائم روایتی کشی اکھاڑا، گورنمنٹ ہائی سکول ایم سی نمبر 12کشمیر روڈ، چمن شاہ پارک کا دورہ کیا۔

 انہوں نے کہا کہ شہر کو تجاوزات فری، صاف ستھرا اور خوبصورت بنانا ضلعی انتظامیہ کا مشن ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے دورہ کے موقع پر مختلف ڈیپارٹمنٹ اور تربیتی سہولیات کا جائزہ لیا، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ اور ہنر مند نوجوانوں کی تیار ی کیلئے ٹیکنیکل تعلیم کے اداروں کے جاری اقدامات کو سراہا۔ 

