گجرات چیمبر آف کامرس کے وفد کا سیف سٹی آفس کا دورہ
گجرات(سٹی رپورٹر، نامہ نگار )گجرات چیمبر آف کامرس کے وفد نے سیف سٹی آفس کا دورہ کیا۔ وفد میں صدر احمد حسن ، حاجی ناصر محمود گروپ لیڈر ، مرزا عدنان نائب صدر ،مرزا اویس عرفان ، عباس بٹ، عاکف سعید ، عمران وڑائچ ، علی شان جمشید ، حمزہ افتخار ملک، ایگزیکٹو ممبران اور حاجی زاہد سابق چیئرمین پاٹری ایسوسی ایشن شامل تھے ۔
رانا شہاب شاہد منیجر سیف سٹی گجرات نے وفد کو سیف سٹی پراجیکٹ کے بارے میں آگاہی دی۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں 250 سے زائد کیمرے شہر کے مختلف حصوں میں لگائے گئے ہیں۔ جو مکمل فعال ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ای چالان سسٹم فعال ہے اور بہت سے جرائم بھی روکے گئے ہیں۔