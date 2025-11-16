عدالتوں میں تعینات 53اہلکاروں کے تبادلوں کے احکامات
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ عتیق الرحمن نے عدالتوں میں تعینات 53اہلکاروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دئیے ۔تبدیل ہونیوالوں میں سٹینوگرافرز ،ریڈر اہلمد اور نائب قاصد شامل ہیں۔ ٹرانسفر ہونیوالے تمام اہلکاروں کو 18نومبر تک عہدے کا چارج چھوڑ کر نئی جائے تعیناتی پر چارج لینے کا حکم دیا گیا ہے ۔
