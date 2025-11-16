صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالتوں میں تعینات 53اہلکاروں کے تبادلوں کے احکامات

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ عتیق الرحمن نے عدالتوں میں تعینات 53اہلکاروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دئیے ۔تبدیل ہونیوالوں میں سٹینوگرافرز ،ریڈر اہلمد اور نائب قاصد شامل ہیں۔ ٹرانسفر ہونیوالے تمام اہلکاروں کو 18نومبر تک عہدے کا چارج چھوڑ کر نئی جائے تعیناتی پر چارج لینے کا حکم دیا گیا ہے ۔

