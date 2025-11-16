صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے :وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

رضا آباد میں گھر سے 2لاکھ 30ہزارروپے اور اڑھائی تولے زیورات چوری

کامونکے (نامہ نگار )چوری ، ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ نواحی گاؤں مانگٹ کالر کے عمران کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔رضا آباد کے بوٹا کے گھر سے 2لاکھ 30 ہزار روپے اور اڑھائی تولے طلائی زیورات چوری ہوگئے ۔موضع مہیساں سے نامعلوم چور بجلی کا ٹرانسفارمر چوری کرکے لے گئے ۔بشارت ٹاؤن کے عامر شہزاد کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہوگئی۔

واہنڈو کے محمد مالک کی حویلی سے نامعلوم چور22بکرے چوری کرکے لے گئے جبکہ نٹھرانوالی کے بلال کی حویلی سے 30ہزارروپے اور موبائل فون چوری ہوگیا۔ محمد پورہ کے ریاست یوسف سے گھر کے نزدیک 2ڈاکو 50ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔ایمن آباد کے عثمان غنی سے جی ٹی روڈ انڈر پاس میں دو ڈاکو 24ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔ پیلو کے نعیم اللہ سے 2ڈاکو 20ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ 

 

