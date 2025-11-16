ارسلان ڈکیت گینگ گرفتار
نوکھر(نامہ نگار )نوکھر(نامہ نگار )تھانہ کوٹ لدھا پولیس نے ارسلان ڈکیت گینگ کے 2ارکان کو گرفتار کرکے 2 لاکھ 50ہزارروپے اور 2موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں ۔ ایس ایچ او انسپکٹر خرم شہزاد نے ٹیم کیساتھ کارروائی کی ‘ گرفتار ملزموں میں ارسلان اور سہیل اشرف شامل ہیں ۔
