ارسلان ڈکیت گینگ گرفتار

  • گوجرانوالہ
نوکھر(نامہ نگار )نوکھر(نامہ نگار )تھانہ کوٹ لدھا پولیس نے ارسلان ڈکیت گینگ کے 2ارکان کو گرفتار کرکے 2 لاکھ 50ہزارروپے اور 2موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں ۔ ایس ایچ او انسپکٹر خرم شہزاد نے ٹیم کیساتھ کارروائی کی ‘ گرفتار ملزموں میں ارسلان اور سہیل اشرف شامل ہیں ۔

