گجرات:سیلاب سے متاثرہ افراد میں رقوم اور کارڈز کی تقسیم کا آ غاز
گجرات (نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب سیلاب بحالی پروگرام 2025کے تحت ضلعی انتظامیہ گجرات کی جانب سے سیلاب متاثرین کا سروے مکمل ہونے کے بعد مرد و خواتین سیلاب مکارڈز کی فراہمی کا باقاعدہ آغاز کر دیا
متاثرین کو فنڈز اور BOPاس سلسلے میں یونیورسٹی آف گجرات میں تقسیم کے مرکزی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جہاں 595 سیلاب متاثرین کو باعزت طریقے سے ریلیف فراہم کیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ ذوالفقار احمد، اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون اور دیگر افسر وں نے مستحقین میں کارڈز تقسیم کیے ۔