تتلے عالی3:موٹر سائیکلیں زرعی موٹر یں اور زیورات چوری
تتلے عالی(نامہ نگار )چوری کی وار داتوں میں شہری موٹر سائیکلوں،طلائی زیورات و قیمتی سامان سے محروم ہوگئے۔
بیگ پور میں ارسلان کی موٹر سائیکل نمبر ایل ای کے 3005 ،تتلے عالی میں شوکت علی کی موٹر سائیکل نمبر جی اے ایم975ان کے گھروں کے باہر سے ،تنگ کلاں میں کامران کی موٹر سائیکل نمبر جی اے ایم8052 کھیتوں میں پانی لگاتے چوری ہو گئیں،بلوکی ورکاں میں سیف اﷲ کے گھر سے ایک تولہ طلائی زیورات،ایل سی ڈی اور40 کبوتر چوری ہو گئے ،ہرداودھے میں زمیندار عمر فاروق کی 2 موٹریں چوری ہو گئیں،کرڑ میں زمیندار نعیم کی زرعی موٹر چوری ہو گئی ۔