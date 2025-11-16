صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی3:موٹر سائیکلیں زرعی موٹر یں اور زیورات چوری

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی3:موٹر سائیکلیں زرعی موٹر یں اور زیورات چوری

تتلے عالی(نامہ نگار )چوری کی وار داتوں میں شہری موٹر سائیکلوں،طلائی زیورات و قیمتی سامان سے محروم ہوگئے۔

بیگ پور میں ارسلان کی موٹر سائیکل نمبر ایل ای کے 3005 ،تتلے عالی میں شوکت علی کی موٹر سائیکل نمبر جی اے ایم975ان کے گھروں کے باہر سے ،تنگ کلاں میں کامران کی موٹر سائیکل نمبر جی اے ایم8052 کھیتوں میں پانی لگاتے چوری ہو گئیں،بلوکی ورکاں میں سیف اﷲ کے گھر سے ایک تولہ طلائی زیورات،ایل سی ڈی اور40 کبوتر چوری ہو گئے ،ہرداودھے میں زمیندار عمر فاروق کی 2 موٹریں چوری ہو گئیں،کرڑ میں زمیندار نعیم کی زرعی موٹر چوری ہو گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس