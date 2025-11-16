صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویگن اور رکشہ میں تصادم ‘ 2افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر )پسرور ڈسکہ روڈ موسٰی پور سٹاپ کے قریب ویگن اور رکشہ کے تصادم کے نتیجے میں 2افراد شدید زخمی ہوگئے جن میں ملتان کا رہائشی 20سالہ شیرعلی اور مظفرگڑھ کا رہائشی 18سالہ سانول شامل ہیں۔ ریسکیو 1122 پسرور نے زخمیوں کو سول ہسپتال پسرور منتقل کر دیا۔

