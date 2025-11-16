مہندی کی تقریب میں میوزک چلانے پر ایک شخص گرفتار‘ دولہا فرار
تتلے عالی(نامہ نگار )مرالی والہ میں مہندی کی تقریب میں سائونڈ سسٹم کے استعمال پر ایک شخص گرفتار جبکہ دولہا فرار ہوگیا۔تتلے عالی پولیس کو اطلاع ملی کہ مرالی والہ میں فیاض کی مہندی کی تقرب میں رات ڈیڑھ بجے میوزک پروگرام کیا جا رہا ہے ،پولیس موقع پر پہنچی تو دولہا فرار ہوگیا جبکہ شہزاد سکنہ نوشہرہ روڈ گوجرانوالہ کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا ۔
