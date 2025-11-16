صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:اراضی پر قبضہ کی کو شش ، خواتین پر تشدد

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ودھاؤن میں زرعی اراضی پر قبضے کی کوشش، مزاحمت پر خواتین پر تشدد، متاثرین کی جانب سے پولیس سٹیشن کے سامنے احتجاج کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ودھاؤن گاؤں میں پروین بی بی وغیرہ کی زرعی زمین پر ملزم ظفر اقبال وغیرہ نے ٹریکٹر چلا کر قبضہ کرنے کی کوشش کی، منع کرنے پر ملزموں نے ڈنڈوں سے پروین اور نصرت بی بی کو تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ رضوان احمد کی کنپٹی پر پسٹل رکھ کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں شور سن کر اہلِ دیہہ موقع پر پہنچے اور مداخلت کرکے بیچ بچاؤ کرایا بعد ازاں متاثرین نے جماعت اسلامی کے ٹکٹ ہولڈر پی پی 69 رانا اظہر جہانگیر کی قیادت میں تھانہ کے سامنے ملزموں کی گرفتاری اور انصاف کے حصول کیلئے احتجاجی مظاہرہ کیا ۔دوسری جانب الزام علیہ کا مؤقف ہے کہ متنازعہ رقبہ ان کی خاندانی ملکیت ہے جس پر وہ 70 سال سے قابض ہیں اور اس زمین کے ملکیتی حقوق کا کیس عدلیہ میں زیر سماعت ہے پولیس نے تفتیش شروع کر دی ۔

 

