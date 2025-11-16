ہیڈ بمبانوالہ:ڈاکوئوں نے 1 لاکھ 40ہزار روپے چھین لئے
ہیڈ بمبانوالہ ،ڈسکہ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔ گھوئینکی کے قریب3نامعلوم افرا دنے اسلحہ کے زور پر حسیب الحسن سے ایک لاکھ 40ہزارروپے چھین لئے ۔ نواں کوٹ کے خالد محمود کے ڈیر ے سے 3 بکریاں ، چوک دھرم کوٹ کے محمدوقاص کی حویلی سے بکرا اور بکری چوری کر لئے گئے ۔
