گجرات:بھمبر روڈ پر 3روز میں تجاوزات کو از خود ختم کرنیکی ہدایت
گجرات (نامہ نگار )ایس ڈی ای او عائشہ حیدر گوندل کے احکامات کے مطابق انفورسمنٹ آفیسر فیصل بھٹی نے بھمبر روڈ تجاوزات کرنے والوں کو تین دن کے اندر تجاوزات خود ختم کرنیکا نوٹس جاری کیا اور واضح کیا کہ مقررہ مدت کے بعد خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
