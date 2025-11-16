گجرات: ڈسٹرکٹ کورٹس اور عدالتی دفاتر کی سکیورٹی سخت
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )موجودہ ملکی حالات کے پیشِ نظر ڈسٹرکٹ کورٹس اور عدالتی دفاتر کی سکیورٹی سخت کر دی گئی ، ڈی پی او رانا عمر فاروق کی ہدایت پر ضلع بھر میں ڈسٹرکٹ کورٹس، جوڈیشل کمپلیکس اور دیگر عدالتی دفاتر کی فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنانے کیلئے سخت اقدامات کیے گئے ہیں ،تمام داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کو یقینی بنایا گیا ہے ۔
