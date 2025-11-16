صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :ڈپٹی کمشنر نے سول ہسپتال میں خسرہ و روبیلا مہم کا افتتاح کر دیا

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نورالعین نے سول ہسپتال میں خسرہ و روبیلا مہم کا افتتاح کر دیا ۔ڈپٹی کمشنر نورالعین نے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں خسرہ و روبیلا ویکسی نیشن مہم کا باضابطہ افتتاح کیا۔

 اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عطا المنعم، ایم ایس ڈاکٹر رانا امتیاز احمد، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف موجود تھے ۔محکمہ صحت کے مطابق مہم 15تا 27 نومبر ضلع بھر میں جاری رہے گی جس میں 9ماہ سے 15سال تک کے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔

