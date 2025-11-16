راہوالی:موٹر سائیکل کی ٹکر ، خاتون جاں بحق ، بیٹا زخمی
فرید ستی کی اہلیہ گوجرانوالہ میڈیکل کمپلیکس کے قریب سڑک عبور کر رہی تھی
راہوالی (نامہ نگار)جی ٹی روڈ عبور کرتے تیز رفتار موٹر سائیکل کی زد میں آکر2بچوں کی ماں جاں بحق ، 9سالہ بیٹا شدید زخمی ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق قطر میں بسلسلہ روزگار مقیم محلہ گڑھی شاہو راہوالی کے اوورسیز پاکستانی فرید ستی کی اہلیہ شام کے وقت گوجرانوالہ میڈیکل کمپلیکس بائی پاس پر اپنے بیٹے شجاع ستی کیساتھ سڑک عبور کر رہی تھی ، موٹر سائیکل کی زد میں آکر خاتون جاں بحق ہوگئی ،9 سالہ بیٹے شجاع اور موٹر سائیکل سوار کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔