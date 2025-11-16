صدر کامونکے ،سول لائن اور تھانہ جناح روڈ کے ایس ایچ اوز تبدیل
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سی پی او گوجرانوالہ نے تین تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا ۔سب انسپکٹر امتیاز شاہین کو ایس ایچ او صدر کامونکے ،انسپکٹر عدنان اعجاز ایس ایچ او سول لائن جبکہ انسپکٹر عبد الرحمن ڈھوگہ کو ایس ایچ او تھانہ جناح روڈ تعینات کر دیا ۔
