سمبڑیال:ڈکیتی ، چوری کی وار داتیں‘ متعدد شہری لٹ گئے
بیوٹی پار لر میں خاتون کے پر س سے لاکٹ چوری‘ منڈی سے عرفان کی مو ٹر سائیکل غائب
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی 9 وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ الیوالی کی رہائشی کوثر بی بی پارلر سے مہندی لگوانے کے لیے آئی اوراس کے پرس سے سونے کی مالیت 1لاکھ 20ہزارروپے چوری ہو گئی ،گلی نمبر12 منڈی سمبڑیال سے عرفان خلیل کا موٹر سائیکل ،موڑ سمبڑیال سے حمزہ کے آفس سے 4لاکھ 12ہزارروپے 350روپے ، خلیل تبسم کے کارخانہ سے ایک لاکھ روپے کی ٹف ٹائل ، موضع جیٹھی کے میں عدنا ن اشرف کے ڈیرے سے 3بکریاں ، رسول پورہ میں بازار میں خریداری کیلئے آنے والی بابر حسین کی اہلیہ کے پرس سے موبائل فون اور 11ہزارروپے ، گلا ب گڑھ میں عبدالغفور کے ڈیر ے سے موٹر بجلی نامعلوم چور چوری کر کے لے گئے ۔