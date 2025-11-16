صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:ڈکیتی ، چوری کی وار داتیں‘ متعدد شہری لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:ڈکیتی ، چوری کی وار داتیں‘ متعدد شہری لٹ گئے

بیوٹی پار لر میں خاتون کے پر س سے لاکٹ چوری‘ منڈی سے عرفان کی مو ٹر سائیکل غائب

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی 9 وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ الیوالی کی رہائشی کوثر بی بی پارلر سے مہندی لگوانے کے لیے آئی اوراس کے پرس سے سونے کی مالیت 1لاکھ 20ہزارروپے چوری ہو گئی ،گلی نمبر12 منڈی سمبڑیال سے عرفان خلیل کا موٹر سائیکل ،موڑ سمبڑیال سے حمزہ کے آفس سے 4لاکھ 12ہزارروپے 350روپے ، خلیل تبسم کے کارخانہ سے ایک لاکھ روپے کی ٹف ٹائل ، موضع جیٹھی کے میں عدنا ن اشرف کے ڈیرے سے 3بکریاں ، رسول پورہ میں بازار میں خریداری کیلئے آنے والی بابر حسین کی اہلیہ کے پرس سے موبائل فون اور 11ہزارروپے ، گلا ب گڑھ میں عبدالغفور کے ڈیر ے سے موٹر بجلی نامعلوم چور چوری کر کے لے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

خانیوال میں ڈینگی تدارک کیلئے ضلعی انتظامیہ کا میگا آپریشن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل