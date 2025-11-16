ڈسکہ :سسرالی رشتہ داروں کا خاتون پر تشدد ،کپڑے پھاڑ دئیے
ڈسکہ(نامہ نگار )سسرالی رشتہ داروں کا خاتون پر تشدد کپڑے پھاڑ کر نیم بر ہنہ کردیا ۔فضہ عظیم کی شادی تھانہ موترہ کے علاقہ سیوکی کے بلال کے ساتھ ہو ئی جو اکثر اس پر تشدد کرتا رہتا ،گزشتہ روز بھی بلال اس کے بھائیوں عرفان ،مجاہد ، بھابھی ثنا اور والدہ نے فضہ عظیم کوتشدد کا نشانہ بنایا اور کپڑے پھاڑ کر نیم بر ہنہ کردیا ،تھانہ موترہ پولیس نے فضہ عظیم کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ۔
