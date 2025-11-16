ڈسکہ :غربت اور مہنگائی ، کم عمر بچے مزدوری کرنے پر مجبور
چائلڈ لیبر ایکٹ کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جانے لگیں، حکام خاموش تماشائی بن گئے
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں غربت اور مہنگائی کے ڈیرے ،غربت اور مہنگائی نے کم عمر بچوں کو مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا ،چائلڈ لیبر ایکٹ کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جانے لگیں،اعلیٰ حکام خاموش تماشائی بن گئے ۔ ڈسکہ شہر اور گردو نواح میں چائلڈ لیبر ایکٹ کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جارہی ہیں،غربت اور مہنگائی نے کم عمر بچوں کو مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ مہنگائی اور غربت میں اضافہ کے سبب گھروں کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہورہے ہیں، سب سے زیادہ غریب اور سفید پوش طبقہ اس مہنگائی اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے ،
گھر کے اخراجات کو پورے کرنے کیلئے والدین اپنے کم عمر بچوں سے مزدوری کرانے پر مجبور ہو چکے ہیں، کم عمر بچے ہوٹلوں اور ورکشاپوں میں کام کر کے گھر کا خرچہ چلانے میں والدین کا ہاتھ بٹارہے ہیں، بچوں سے معمولی معاوضے پر دن بھر کام لیا جارہا ہے ۔ شہر اور گردو نواح کے علاقوں میں چائے کے ہوٹلوں اور ورکشاپوں میں کم عمر بچوں سے مزدوری کرائی جاتی ہے ۔ والدین غربت کے باعث بچوں کو کام پر بھیجتے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے چائلڈ لیبر ایکٹ پر عملدرآمد کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔