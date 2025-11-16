گجرات:معیار اور پیمائش میں کمی کے با عث پٹرول پمپوں کو جرمانے
گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نو رالعین قریشی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر گجرات عبد القدیر زرکون کا کنجاہ منگووال کے علاقوں میں قائم مختلف پٹرول پمپس اور غیر قانونی پٹر ول ایجنسی کا اچانک دورہ کیا۔
دوران چیکنگ معیار اور پیمائش میں کمی بیشی پائے جانے پر متعدد پٹرول پمپس کو بھاری جرمانے کئے گئے جبکہ کیرانوالہ روڈ پر واقع وایٹل پٹرول پمپ کو سیل کر دیا گیا، متعدد پٹر ول پمپس مالکان کو سخت وارننگ بھی جاری کی گئی۔ کہ آئندہ خلاف ورزی کی صورت میں پمپ سیل کر د ئیے جائیں گے ۔