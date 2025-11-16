صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلال فاروق قومی اسمبلی میں عوام کی آ واز بنیں گے :وقار چیمہ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد ، گکھڑ منڈی (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار)ایم این اے بلال فاروق قومی ایوان میں حلقہ کے مسائل کو اجاگر کرنیوالی توانا آواز ثابت ہو گا ان خیالات کا اظہار ایم پی اے وقار احمد چیمہ نے بلال فاروق تارڑ کو قومی اسمبلی کے ممبر کا حلف اٹھانے کے بعد واپس وزیرآباد آنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کیا

اس موقع پر سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس ،میاں شہباز احمد ،زبیر گوندل،وقار چیمہ ،شہباز چیمہ و دیگر بھی موجود تھے۔قبل ازیں گکھڑ میں کارکنوں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور اور آتش بازی کرکے استقبال کیا گیا ۔

 

