سیالکوٹ روڈ پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر کمیونٹی پارک کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ممبران پنجاب اسمبلی عمران خالد بٹ، قیصر اقبال سندھو اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین گوندل کے ہمراہ سیالکوٹ روڈ پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت نئے قائم کئے گئے ڈپٹی کمشنر کمیونٹی پارک کا افتتاح کردیا۔

ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ ستھرا پنجاب خوبصورت گوجرانوالہ مہم کے تحت سینکڑوں پوائنٹس پر صفائی، گرین بیلٹس کی بحالی، پارکوں کی بہتری، پودے لگانے کی مہم اور نکاسیٔ آب کے نظام کی بہتری کے اقدامات جاری ہیں تاکہ شہریوں کو مزید بہتر ماحول فراہم کیا جاسکے ۔ 

