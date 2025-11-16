شہر میں خود ساختہ لوڈر رکشوں کی بھرمار ،ٹریفک متاثر
لوگوں نے زیادہ وزن ڈالنے کیلئے رکشوں کو تبدیل کرکے منی ٹرک نما بنا لیا
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)جی ٹی روڈ ،اندرون شہر اور اہم شاہراہوں پر منی ٹرک رواں دواں ، لوڈر کشوں کی وجہ سے سڑکیں خراب ہونے لگیں جبکہ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہر یت اذیت میں مبتلا ہوگئے۔تفصیلات کے مطابق کمرشل گاڑیوں کو روڈ پر آنے سے قبل فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر نا ہو تا ہے جسکے بعد انہیں رووٹ پر مٹ جاری کیا جاتا ہے لیکن اندرون شہر اور بڑی سڑکوں پرلوڈر رکشہ کی آڑ میں منی ٹرک رواں دواں ہیں ، لوڈر رکشوں کا سائز5فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہو نا چاہیے لیکن اکثر لوگوں نے لوڈر رکشوں کو منی ٹرک میں تبدیل کرتے ہوئے سائز10فٹ لمبا،11سے 12فٹ اونچائی اور 8فٹ چوڑا ئی میں تبدیل کر نا شروع کر دیا۔
یہ رکشے سامان کی ترسیل کیلئے جی ٹی روڈ سمیت اندروں شہر سڑکوں پر رواں دواں ہیں چونکہ لوڈر رکشوں پر سامان کا کسی کنڈے سے وزن نہیں ہو تا ،وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں خراب ہو رہی ہیں ،اکثر رکشے بغیر نمبر کے رواں دواں ہیں ،اگر کوئی حادثہ ہوجائے تو رجسٹریشن نمبر نہ ہونے کی وجہ سے مالک کا پتہ نہیں چلتا ، رکشوں کے پاس روٹ پرمٹ بھی نہیں ہوتا ۔متعلقہ محکموں کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو رہی ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ منی ٹرک نما رکشوں کیخلاف کارروائی کی جائے ۔