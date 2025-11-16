صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ گریجوایٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں جدید ڈیجیٹل لائبریری کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گورنمنٹ گریجوایٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں جدید ڈیجیٹل لائبریری کا افتتاح کردیا ،تقریب میں اساتذہ، طلبہ، تعلیمی شعبے سے وابستہ افراد اور ضلعی افسروں نے شرکت کی۔ پرنسپل نے نئی لائبریری کے قیام کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔

 نئی ڈیجیٹل لائبریری میں آن لائن ریسرچ پورٹلز، ڈیجیٹل بُکس، کمپیوٹر ورک سٹیشنز، ای۔لرننگ ٹیکنالوجی، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور سمارٹ سٹڈی زونز مہیا کیے گئے ہیں۔کمشنر نے کہا کہ جدید ڈیجیٹل سہولیات طلبہ کو عالمی تحقیقی معیار سے ہم آہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ 

