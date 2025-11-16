علی پور چٹھہ: 100 سال قدیم خستہ ہال ہیڈ چھناواں پل مسافروں کیلئے خطرہ
گڑھوں کے با عث کنٹینر پھنسنے سے آمدورفت معطل،علی پور چٹھہ سے وزیرآباد، سیالکوٹ اور فیصل آباد کی طرف جانے والا مرکزی راستہ مکمل بند،علا قہ مکینوں کا پل کی ازسر نو تعمیر کا مطالبہ
ایک صدی پرانا ہیڈ چھناواں پل مسافروں کیلئے خطرہ بن گیا،کنٹینر پھنسنے سے آمدورفت معطل ، بڑے سانحے کا خدشہ بڑھ گیا۔ علی پور چٹھہ اور گردونواح کے شہری برسوں سے خستہ حال ہیڈ چھناواں پل کی تباہ حالی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں تاہم گزشتہ روز پیش آنیوالے واقعے نے پل کی خطرناکی کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ بھاری کنٹینر پل پر موجود گڑھوں اور ٹوٹے کناروں کے باعث موڑ کاٹتے پھنس گیا جس کے نتیجے میں علی پور چٹھہ سے وزیرآباد، سیالکوٹ اور فیصل آباد کی طرف جانیوالا مرکزی راستہ مکمل طور پر بند ہوگیا۔
پل کی بنیادیں کھوکھلی، کنارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور سڑک گڑھوں سے بھری ہوئی ہے جس کے باعث یہ پل کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے ۔ کنٹینر کو حادثے کے بعد ہزاروں افراد،طلبہ و طالبات، مزدور و ملازمین، کاروباری افراد، مریضوں اور مسافر وں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ پل تو ویسے ہی کھنڈر بنا ہوا ہے اب ایسے واقعات آمدورفت کو مکمل مفلوج کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا حکومت کسی سانحے کی منتظر ہے ، پہلے انسانی جانیں ضائع ہوں گی پھر فنڈ جاری کئے جائیں گے ۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا کہ پی پی 36اور این اے 66ہمیشہ سے ترقیاتی محرومیوں کا شکار رہے ہیں ، فوری ازسر نو تعمیر کی جائے تاکہ مسافروں کی مشکلات کم ہو سکیں ۔