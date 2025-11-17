صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتقال پر ملال

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )معروف سیاسی و سماجی شخصیت مہر خالد مجید کے بڑے بھائی مہر طارق مجید مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ، نمازِ جنازہ علامہ حافظ عدیل احمد گرجاکھی کی امامت میں عیدگاہ آرائیاں میں ادا کی گئی جس میں سیاسی و سماجی شخصیات، علمائے کرام، وکلا ، صحافیوں اور معززینِ علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بعدازاں انہیں قبرستان آرائیاں سوہدرہ میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

